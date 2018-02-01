عـــــاجل : البقالي يتـــراجع عن استضافة ''حامي الدين'' بمقر النقابة .. ﻿

فــي ســابقة من نوعها تراجعت النقــابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنظيم الندوة الصحفية التي كان من المنتظر أن يعرفها مقر النقابة بالرباط، حيث كان سيتم استضافة ''عبد العالي حامي الدين'' ، المتورط

''شـوف تيفي''

فــي ســابقة من نوعها تراجعت النقــابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنظيم الندوة الصحفية التي كان من المنتظر أن يعرفها مقر النقابة بالرباط، حيث كان سيتم استضافة ''عبد العالي حامي الدين'' ، المتورط في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد ، ليتحدث في ملف معروض على القضاء .

وفي هــذا الصدد أكد ''عبد الله البقالي'' نقيب الصحافيين المغاربة في مكالمة هاتفية خـص بها ''شوف تيفي'' أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عاشت غليانا غير مسبوق خلال الأيــام الأخيرة ونقاشا اعتبرته في البداية ظاهرة صحية ولكن تطورات المسألة في موضوع استضافة ''حامي الدين'' بمقر النقابة خلق ردود فعل متباينة ومن الصعب على النقابة أن تتحمل الأمر كما بات عليه بعدما أعطت الفرصة لتنظيم الندوة بحسن نية، على حد قوله.

وأضــاف ''البقالي'' أنه اعترض العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة على هذه الخطوة، وهو الشيء الذي عجل باجتماع رئيس النقابة والأمين العام للمجلس الوطنـي لاتخاذ القرار المناسب والذي انتهى إلى ''اعتــذار'' مكتوب سيتم إرساله إلى مؤسسة منتدى الكـرامة ، مبرزا أنه من الممكن للنقابة أن تتعامل مع ''حامي الدين'' في كل شيء إلا هذا الموضوع بالذات فالنقابة لا تقحم نفسها طرفا في الخلافات .

هـــذا ورغــم مــرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' بالقرب من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف جاريا بمحكمة الاستئناف بفاس ويلاحق ''حامي الدين'' بتهم ثقيلة قد تعجل باعتقاله في أي وقت من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة.