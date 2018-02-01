لاعبو فريق عريق يدخلون في إضراب عن الحصص التدريبية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، خاضوا إضرابا خلال الحصة التدريبية ليومه الخميس استعدادا لمباراة ضد الفتح الرباطي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، خاضوا إضرابا خلال الحصة التدريبية ليومه الخميس استعدادا لمباراة ضد الفتح الرباطي.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعبين رفضوا إجراء الحصة التدريبية احتجاجا على الوضع المزري الذي يمر منه الفريق بحيث لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية المتمثلة في راتب 3 أشهر كاملة، و11 منحة فوز و تعادل، إضافة إلى قيمة الشطر الأول من عقد التوقيع للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الفريق دخلت في خلافات مباشرة مع اللاعبين الشيء الذي تسبب في تدني مستوى اللاعبين الذين سئموا من الوعود دون تحقيق أبسط حقوقهم.