 لاعبو فريق عريق يدخلون في إضراب عن الحصص التدريبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين | بوليتيك

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري | بووز

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

لاعبو فريق عريق يدخلون في إضراب عن الحصص التدريبية

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 13:40 لاعبو فريق عريق يدخلون في إضراب عن الحصص التدريبية | سبور
لاعبو فريق عريق يدخلون في إضراب عن الحصص التدريبية
كشفت مصادر مطلعة، أن لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، خاضوا إضرابا خلال الحصة التدريبية ليومه الخميس استعدادا لمباراة ضد الفتح الرباطي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، خاضوا إضرابا خلال الحصة التدريبية ليومه الخميس استعدادا لمباراة ضد الفتح الرباطي.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعبين رفضوا إجراء الحصة التدريبية احتجاجا على الوضع المزري الذي يمر منه الفريق بحيث لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية المتمثلة في راتب 3 أشهر كاملة، و11 منحة فوز و تعادل، إضافة إلى قيمة الشطر الأول من عقد التوقيع للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الفريق دخلت في خلافات مباشرة مع اللاعبين الشيء الذي تسبب في تدني مستوى اللاعبين الذين سئموا من الوعود دون تحقيق أبسط حقوقهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب شباب الريف الحسيمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طبيب منتخب البرازيل يعلن عن مدة غياب نيمار عن الميادين | سبور

طبيب منتخب البرازيل يعلن عن مدة غياب نيمار عن الميادين

مصدر داخل اللجنة التحضيرية يكشف من يتحمل مسؤولية إفشال الجمع العام | سبور

مصدر داخل اللجنة التحضيرية يكشف من يتحمل مسؤولية إفشال الجمع العام

بعد تألـــقه.. رونار يستدعي أزارو في تشكيلة الأسود وينادي على هؤلاء | سبور

بعد تألـــقه.. رونار يستدعي أزارو في تشكيلة الأسود وينادي على هؤلاء

سابقة: الناصيري يعقد الجمع العام للوداد دون منخرطين | سبور

سابقة: الناصيري يعقد الجمع العام للوداد دون منخرطين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎ | بــووز
منذ 37 دقيقة

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات | خارج البلاطو

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم | خارج البلاطو

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا | خارج البلاطو

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..''هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا''

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع
منذ 16 دقيقة

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.