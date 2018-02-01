كأس الكونفدرالية الإفريقية : هافين غادي يستعد نواذيبو الموريتاني لمواجهة الرجاء ﻿

يقيم نواذيبو الموريتاني معسكرا إعداديا نهاية الأسبوع الجاري بأكادير، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم الثلاثاء المقبل لحساب ذهاب سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب محمد الخامس، حسب ما

شوف سبور

يقيم نواذيبو الموريتاني معسكرا إعداديا نهاية الأسبوع الجاري بأكادير، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم الثلاثاء المقبل لحساب ذهاب سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب محمد الخامس، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس.

وارتأى الفريق الموريتاني الذي يتصدر الدوري المحلي بعد نهاية مرحلة الذهاب السفر إلى أكادير من أجل الاستئناس مع الأجواء وإجراء حصص تدريبية قبل السفر إلى البيضاء يوما قبل المباراة علما أنه سيحل بالمغرب بوفد يضم 19 لاعبا.

تجدر الإشارة، إلى أن نواذيبو الموريتاني أنهى الدوري الموريتاني الموسم الماضي في الرتبة الخامسة بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في ثمان فيما انهزم في سبع مباريات.