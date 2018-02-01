رئيــس الحكومة: ''المغرب حريص على سيادته في علاقاته الدولية'' ﻿

أكــد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف أيا كان، يحرص دائما على ''سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل

''شوف تيفي''

أكــد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف أيا كان، يحرص دائما على ''سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية''.

وشــدد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس فاتح مارس 2018، تعليقا على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أن هذا ''الموضوع يتابعه الملك شخصيا، وأتابعه أيضا مع وزارتي الخارجية والفلاحة، كما أن الرأي العام الوطني المغربي مهتم به كثيرا''.

وأوضــح رئيس الحكومة أن المغرب الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، ''حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه''، إذ أنه عدا هذه الثوابت الأساسية، يوضح رئيس الحكومة، فإن المغرب ''مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفيّ لشركائه''.