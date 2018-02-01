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الاحتفاظ بموظف شرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي بمراكش

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 13:14 الاحتفاظ بموظف شرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي بمراكش | حوادث و حقوق
الاحتفاظ بموظف شرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي بمراكش
علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الاحتفاظ بموظف شرطة برتبة حارس أمن تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي.

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه جرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الاحتفاظ بموظف شرطة برتبة حارس أمن تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي.

وأفـــاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن دورية للأمن كانت قد أوقفت الشرطي المخالف، بسبب تعريضه للعاملين في محل عمومي للتهديد بواسطة أداة راضة وأصفاد وظيفية، بعدما تم منعه من الدخول إلى المحل بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقــد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المعني بالأمر، رفقة شخص آخر كان برفقته في حالة سكر، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة.

 

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