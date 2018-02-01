أزارو يدخل تاريخ كرة القدم المصرية ﻿

تربع وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، على عرش هدافي البطولة المصرية بعد تسجيله لـ 17 هدفا عقب هدفه في مرمى الداخلية، أمس الأربعاء.

'' شوف سبور ''

تربع وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، على عرش هدافي البطولة المصرية بعد تسجيله لـ 17 هدفا عقب هدفه في مرمى الداخلية، أمس الأربعاء.

وبات نجم الأهلي واللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي على أعتاب تحطيم الرقم القياسي الخاص باللاعبين الأجانب، الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري، منذ انطلاق البطولة موسم 1948-1949.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، أن أزارو عادل المعدل التهديفي مع النيجيري جون أوتاكا، لاعب الإسماعيلي، والذي سجل 17 هدفا في موسم 1999-2000، والأنغولي فلافيو، مهاجم النادي الأهلي السابق، والذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2006-2007.