بعد قضية بوعشرين..اعتقـــال ''راقي'' معروف ومداهمة مركزه بالدار البيضاء والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز ﻿

علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي معروف في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي معروف في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

وأكــدت مصادرنا أنه تمت مداهمة مركز الراقي المذكور من طرف رجال الشرطة بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية .

هــذا ومن المنتظر تقــديم الراقي المذكور أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فتـرة الحراسة النظرية .