 بعد قضية بوعشرين..اعتقـــال ''راقي'' معروف ومداهمة مركزه بالدار البيضاء والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين | بوليتيك

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري | بووز

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بعد قضية بوعشرين..اعتقـــال ''راقي'' معروف ومداهمة مركزه بالدار البيضاء والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 13:10 بعد قضية بوعشرين..اعتقـــال راقي معروف ومداهمة مركزه بالدار البيضاء والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز | حوادث و حقوق
بعد قضية بوعشرين..اعتقـــال ''راقي'' معروف ومداهمة مركزه بالدار البيضاء والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز
علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي معروف في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي معروف في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

وأكــدت مصادرنا أنه تمت مداهمة مركز الراقي المذكور من طرف رجال الشرطة بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية .

هــذا ومن المنتظر تقــديم الراقي المذكور أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فتـرة الحراسة النظرية .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب راقي مشهور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة

تمثال بعد البوطوات ديال الضو.. تمثال طاح بقوة البرد في الجديدة | حوادث و حقوق

تمثال بعد البوطوات ديال الضو.. "تمثال " طاح بقوة البرد في الجديدة

خطير بالصور..شاشة موول طنجة الكبيرة طاحت بسبب الرياح القوية | حوادث و حقوق

خطير بالصور..شاشة "موول طنجة" الكبيرة طاحت بسبب الرياح القوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎ | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات | خارج البلاطو

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم | خارج البلاطو

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا | خارج البلاطو

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..''هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا''

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع
منذ 10 دقائق

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.