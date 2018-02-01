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عــاجل..شدو بوليسي سكران فالحسيمة وهاشنو دار

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 12:59 عــاجل..شدو بوليسي سكران فالحسيمة وهاشنو دار | حوادث و حقوق
عــاجل..شدو بوليسي سكران فالحسيمة وهاشنو دار
فتحت مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شرطي برتبة حارس أمن، يعمل بمجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر

شـــوف تيفي:

فتحت مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شرطي برتبة حارس أمن، يعمل بمجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن دائرة الشرطة المداومة كانت قد أشعرت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من طرف عناصر الوقاية المدنية بعدما كان الشرطي المخالف في وضعية اندفاع قوية بالشارع العام، نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل ونتائج البحث لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.

 

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شــــوف تيفي المغرب الحسيمة سكران وضعية ادفاع قوية

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