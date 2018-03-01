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بالصورة..هذه هي حقيقة الإفراج عن بوعشرين في جلسة 8 مارس

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 12:57 بالصورة..هذه هي حقيقة الإفراج عن بوعشرين في جلسة 8 مارس | بوليتيك
بالصورة..هذه هي حقيقة الإفراج عن بوعشرين في جلسة 8 مارس
نفت المحامية نعيمة كلاف، يومه الخميس، ما تم تداوله بخصوص الإفراج عن توفيق بوعشرين خلال الجلسة المزمع عقدها في 8 مارس المقبل.

''شوف تيفي''

نفت المحامية نعيمة كلاف، يومه الخميس، ما تم تداوله بخصوص الإفراج عن توفيق بوعشرين خلال الجلسة المزمع عقدها في 8 مارس المقبل.

وأوضحت كلاف في تدوينة على حسابها بالفيسبوك، بأنها وحتى لا تنشر معلومة قانونية خاطئة، فقد قرأت أن يوم 8 مارس سيطلق سراح الصحافي توفيق بوعشرين لأن إحالة المسطرة على جلسة الحكم دون إحالتها على قاضي التحقيق سيبطل المتابعة من الأصل، وهي معلومة خاطئة لأن المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية واضحة وصريحة وحددت القضايا التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.

وأشارت كلاف إلى أن المادة 83 هي المادة التي طبقتها النيابة العامة، تطبيقا سليما، مبرزة بأن الملفات التي يتابعها الرأي العام مهم جدا أن يصاحبها تثقيف قانوني لتعم الاستفادة وليعرف الناس القانون .

 

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المغرب شوف تيفي نعيمة كلاف المسطرة الجنائية السراح

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