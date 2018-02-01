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عــاجل: بعد الرياح القوية..أمطار قوية مرتقبة اليوم وغدا بالعديد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 12:41 عــاجل: بعد الرياح القوية..أمطار قوية مرتقبة اليوم وغدا بالعديد من مناطق المملكة | مجتمع
عــاجل: بعد الرياح القوية..أمطار قوية مرتقبة اليوم وغدا بالعديد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بالعديد من مناطق المملكة.

شــــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بالعديد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 70 و 100 ملم ابتداء من اليوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، وإلى غاية يوم غد الجمعة عند منتصف الليل بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة (المرتفعات) والعرائش وتازة وتاونات، مضيفة أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملم مرتقبة أيضا غدا الجمعة من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل بكل من طنجة- أصيلة والفحص أنجرة وتطوان.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار معتدلة إلى قوية محليا غدا الجمعة بأقاليم سيدي قاسم ومكناس ومولاي يعقوب .

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب أمطار قوية نزول الحسيمة القنيطرة مكناس

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