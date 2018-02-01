حسبان يعلن عن موعد الجمع العام ﻿

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس الرجاء، اجتمع يوم أمس الأربعاء قبل ساعات قليلة على إنطلاق الجمع العام الملغي مع اللجنة الثلاثية التي كلفتها الجامعة ليتم بعدها

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس الرجاء، اجتمع يوم أمس الأربعاء قبل ساعات قليلة على إنطلاق الجمع العام الملغي مع اللجنة الثلاثية التي كلفتها الجامعة ليتم بعدها مباشرة منع المنخرطين من دخول قاعة الندوات التابعة لأحد فنادق الدار البيضاء.

وأوضح ذات المصدر، أن حسبان وعد اللجنة الثلاثية الإعلان عن موعد جديد للجمع العام الاستثنائي أواخر شهر مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن منخرطي الرجاء فشلوا للمرة الثانية على التوالي في إنهاء الجمع العام الاستثنائي من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد حسبان.





