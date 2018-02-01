ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد.. نيمار يخضع لعملية جراحية ﻿

بعد القيل والقال، تأكد رسميا إخضاع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا لعملية جراحية لمعالجة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا يوم الأحد الماضي.

شوف سبور

بعد القيل والقال، تأكد رسميا إخضاع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا لعملية جراحية لمعالجة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا يوم الأحد الماضي.

وقال الموقع الرسمي للنادي الباريسي يوم أمس الأربعاء : « سيخضع نيمار لعملية جراحية آخر الأسبوع بالبرازيل على يد الدكتور رودريغو لسمار رئيس الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي ».

ومن جهته قال نيمار يوم أمس أيضا عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام « يجب ألا تقف العقبات أمامك، إذا وجدت جدارا، لا تستسلم، تعلم كيف تتسلقه ».