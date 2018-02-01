 وفد خاص من الاتحاد الدولي يطلع بالرباط على الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿
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وفد خاص من الاتحاد الدولي يطلع بالرباط على الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 11:27 وفد خاص من الاتحاد الدولي يطلع بالرباط على الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 | سبور
وفد خاص من الاتحاد الدولي يطلع بالرباط على الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026
شكل اللقاء الذي عقده أعضاء لجنة الترشيح المغربي رفقة خبراء والذي ترأسه مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس الأربعاء بالرباط، فرصة للتداول والنقاش حول الجوانب الرئيسية للملف المغربي الذي يخص احتضان

شوف سبور: و.م.ع

شكل اللقاء الذي عقده أعضاء لجنة الترشيح المغربي رفقة خبراء والذي ترأسه مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس الأربعاء بالرباط، فرصة للتداول والنقاش حول الجوانب الرئيسية للملف المغربي الذي يخص احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بمناسبة زيارة وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' للمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن من بين النقاط التي تناولها جدول أعمال اللقاء، التطور الذي تحقق في ما يتعلق بالالتزام القوي من جانب الحكومة المغربية، وبالجوانب القانونية والتشريعية. كما أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص استقبالا لأعضاء وفد الاتحاد الدولي، وحضره إلى جانب مولاي حفيظ العلمي، رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، حيث أكد رئيس الحكومة على مدى التزام المملكة المغربية بتنظيم جيد ورفيع لكأس العالم، يلبي ويستجيب لدفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي زيارة العمل هذه على بعد أيام قليلة من إيداع ملف الترشيح الذي يفترض أن يكون بين يدي أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 مارس المقبل.

 

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سبور شوف تيفي ملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم فيفا المغرب

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