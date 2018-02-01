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''ولد الرشيد'' يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 11:25 ولد الرشيد يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء | بوليتيك
''ولد الرشيد'' يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء
أجرى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ بالشيلي، ورئيس لجنة تحديات المستقبل، السيد كويدو جيراردي لافان، الذي

''شوف تيفي''

أجرى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ بالشيلي، ورئيس لجنة تحديات المستقبل، السيد كويدو جيراردي لافان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 27 فبراير إلى 3 مارس 2018.

وحسب المجلس، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية، لاسيما الحل العملي والشجاع الذي تطرحه المملكة، المتمثل في الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، إضافة إلى المستجدات الأخيرة على المستويين الأممي والإفريقي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

هــذا وتندرج زيارة المسؤول البرلماني الشيلي في إطار تمتين العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي.

وجدير بالذكر قد حضر هذا الاجتماع الأمين العام للمجلس، الدكتور ماء العينين بن خلينهن ماء العينين، ونائب الرئيس، السيد خداد الموساوي.

 

‫شوف تيفي

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