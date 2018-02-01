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مراهق حاول اغتيال ملكــة بريطانيـا ''إليزابيث''

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 10:55 مراهق حاول اغتيال ملكــة بريطانيـا إليزابيث | دولي
مراهق حاول اغتيال ملكــة بريطانيـا ''إليزابيث''
أكدت وكالة المخابرات النيوزيلندية، الخميس، للمرة الأولى أن مراهقا حاول اغتيال الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلال زيارة لمدينة دوندين الجنوبية عام 1981.

''شـوف تيفي''

أكدت وكالة المخابرات النيوزيلندية، الخميس، للمرة الأولى أن مراهقا حاول اغتيال الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلال زيارة لمدينة دوندين الجنوبية عام 1981.

وفي هــذا الصــدد تبين وثائق نشرها جهاز المخابرات في نيوزيلندا أن كريستوفر لويس الذي كان عمره 17 عاما حينذاك أطلق الرصاص باتجاه الملكة وهي تخرج من سيارتها في طريقها إلى معرض علمي يوم 14 أكتوبر، خلال جولة في نيوزيلندا عضو الكومنولث تستغرق ثمانية أيام.

وجاء في مذكرة رُفعت عنها السرية في فبراير وحصلت عليها رويترز يومه الخميس ''كانت نية لويس في الأصل اغتيال الملكة غير أنه لم يحظ بموقع ملائم لإطلاق النار منه ولم تكن لديه بندقية عالية القوة تغطي المدى إلى الهدف''.

وفي هذا السياق لم توجه إلى لويس تهمة الشروع في القتل أو الخيانة الأمر الذي عزز مزاعم بأنه تم التهوين من شأن الحادث لمنع الحرج. ووصفت الوثائق لويس بأنه ''مختل بشدة''، وكانت التهمة التي وجهت إليه هي حيازة سلاح ناري دون سند قانوني واستخدامه.

وسمع المشاركون في استقبال الملكة والصحفيين دوي الطلقة لكن الشرطة قالت لهم في البداية إنها صوت ناجم عن سقوط لافتة أو فرقعة من محرك السيارة، وتشير الوثائق إلى أن الشرطة راقبت لويس خلال زيارة الملكة إلى نيوزيلندا.

هـــــذا وقالت السلطات اليوم الخميس إن ما كشفت عنه الوثائق أدى إلى أن فتح الشرطة تحقيقا في الأمر، وبعد أكثر من عشر سنوات من وقوع الحادث وُجهت إلى لويس تهمة قتل أم في أوكلاند في جريمة وحشية وخطف طفلتها التي عثر عليها فيما بعد في كنيسة قريبة.

 

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شوف تيفي المغرب مخابرات ملكة إليزابيث

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