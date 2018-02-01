صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر ﻿

معطيات صادمة أماطت عنها هيئة الأمم المتحدة اللثام بخصوص نساء المغرب وفتياته، وظروف عيشهن، إذ أوضحت أن نساء وفتيات مغربيات فقيرات يعشن في أحياء فقيرة ويقطن بمنازل فقيرة، تغيب عنها أبرز شروط العيش

''شوف تيفي''

معطيات صادمة أماطت عنها هيئة الأمم المتحدة اللثام بخصوص نساء المغرب وفتياته، وظروف عيشهن، إذ أوضحت أن نساء وفتيات مغربيات فقيرات يعشن في أحياء فقيرة ويقطن بمنازل فقيرة، تغيب عنها أبرز شروط العيش الكريم من ماء صالح للشرب وصرف صحي، فيما يتهددهن في ظل انعدام أمنهن الغذائي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومه الخميس، فهيئة الأمم المتحدة التي تعنى بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، توصلت في تقريرها إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 وإلى غاية سنة 2016، فإن 22.18 تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يعشن وسط الأحياء الفقيرة وبمنازل يعمها الفقر والحاجة، فيما يهدد الجوع وانعدام الأمن الغدائي 25.43 في المائة منهن.

وأوضح التقرير أن هؤلاء المغربيات فتيات ونساء، يعشن في منازل متسمة بالفقر، فيما يغيب عنهن ما بين أربعة وثلاثة معايير من المعايير الأساسية الواجب توفرها في المنازل والأحياء، ومنها الماء الصالح للشرب والصرف الصحي .