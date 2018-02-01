 صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو .. ها فين كتمشي أموال انتقالات اللاعبين ؟ | بووز

بالفيديو .. ها فين كتمشي أموال انتقالات اللاعبين ؟

خطير بالفيديو..الرياح القوية ترسل سائق سيارة أجرة بالبيضاء إلى المستشفى | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو..الرياح القوية ترسل سائق سيارة أجرة بالبيضاء إلى المستشفى

ولد الرشيد يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء | بوليتيك

''ولد الرشيد'' يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء

عاجــــل وخطيــر.. انهيار جزء من سور أحد المدارس بالرباط+ الفيديو | حوادث و حقوق

عاجــــل وخطيــر.. انهيار جزء من سور أحد المدارس بالرباط+ الفيديو

مراهق حاول اغتيال ملكــة بريطانيـا إليزابيث | دولي

مراهق حاول اغتيال ملكــة بريطانيـا ''إليزابيث''

مؤلم..مصرع ضابط ممتاز بالمخابرات العامة للأمن بالجديدة | حوادث و حقوق

مؤلم..مصرع ضابط ممتاز بالمخابرات العامة للأمن بالجديدة

بالفيديو..شوفو أشنو دارت الرياح القوية بالسيارات في مدينة طنجة | بووز

بالفيديو..شوفو أشنو دارت الرياح القوية بالسيارات في مدينة طنجة

صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر | مجتمع

صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر

بالفيديو..حريق مهول داخل سيارة بأحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء وتدخل بطولي لرجل شرطة | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل سيارة بأحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء وتدخل بطولي لرجل شرطة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 10:27 صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر | مجتمع
صادم وبالأرقام..مغربيات يهددهن الجوع والفقر
معطيات صادمة أماطت عنها هيئة الأمم المتحدة اللثام بخصوص نساء المغرب وفتياته، وظروف عيشهن، إذ أوضحت أن نساء وفتيات مغربيات فقيرات يعشن في أحياء فقيرة ويقطن بمنازل فقيرة، تغيب عنها أبرز شروط العيش

''شوف تيفي''

معطيات صادمة أماطت عنها هيئة الأمم المتحدة اللثام بخصوص نساء المغرب وفتياته، وظروف عيشهن، إذ أوضحت أن نساء وفتيات مغربيات فقيرات يعشن في أحياء فقيرة ويقطن بمنازل فقيرة، تغيب عنها أبرز شروط العيش الكريم من ماء صالح للشرب وصرف صحي، فيما يتهددهن في ظل انعدام أمنهن الغذائي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومه الخميس، فهيئة الأمم المتحدة التي تعنى بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، توصلت في تقريرها إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 وإلى غاية سنة 2016، فإن 22.18 تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يعشن وسط الأحياء الفقيرة وبمنازل يعمها الفقر والحاجة، فيما يهدد الجوع وانعدام الأمن الغدائي 25.43 في المائة منهن.

وأوضح التقرير أن هؤلاء المغربيات فتيات ونساء، يعشن في منازل متسمة بالفقر، فيما يغيب عنهن ما بين أربعة وثلاثة معايير من المعايير الأساسية الواجب توفرها في المنازل والأحياء، ومنها الماء الصالح للشرب والصرف الصحي .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرأة النساء فقيرة الأمم المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..حضيو راسكم: رياح قوية بزاف وأمطار بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم: رياح قوية بزاف وأمطار بهذه المناطق اليوم الخميس

خبر سار للمغاربة..الويفي والشارجور فالزنقة و فــابور | مجتمع

خبر سار للمغاربة..الويفي والشارجور فالزنقة و فــابور

عاجل وهام للراغبين في الحصول على البيرمي | مجتمع

عاجل وهام للراغبين في الحصول على ''البيرمي''

بعدما فضحو الفيسبوك..هذا مصير شفار حكر على فتاة وسرقها بالبيضاء | مجتمع

بعدما فضحو الفيسبوك..هذا مصير شفار حكر على فتاة وسرقها بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ليل الدارالبيضاء..حكايات صادمة لقاصرات كيسهرو مع صحابهم و كيتعطاو للقرقوبي/شوفو أشنو كيوقع ليهم | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

ليل الدارالبيضاء..حكايات صادمة لقاصرات كيسهرو مع صحابهم و كيتعطاو للقرقوبي/شوفو أشنو كيوقع ليهم

بالفيديو..ساكنة مدينة طنجة تطالب المسؤولين بالتدخل بسبب أخطاء سائقي سيارات نقل العمال التي تحولت إلى عربات الموت | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة مدينة طنجة تطالب المسؤولين بالتدخل بسبب أخطاء سائقي سيارات نقل العمال التي تحولت إلى ''عربات الموت''

صـــادم..بوجه مكشوف زوج من فاس يتعرض لعنف جنسي من طرف زوجته..حكراتني و حرماتني من المعاشرة الزوجية و هجراتني | خارج البلاطو

صـــادم..بوجه مكشوف زوج من فاس يتعرض لعنف جنسي من طرف زوجته..حكراتني و حرماتني من المعاشرة الزوجية و هجراتني

بالفيدو..شوفو العاصفة اللي وقعات فعين الذئاب فكازا بالليل | خارج البلاطو

بالفيدو..شوفو العاصفة اللي وقعات فعين الذئاب فكازا بالليل

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو .. ها فين كتمشي أموال انتقالات اللاعبين ؟ | بووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو .. ها فين كتمشي أموال انتقالات اللاعبين ؟

خطير بالفيديو..الرياح القوية ترسل سائق سيارة أجرة بالبيضاء إلى المستشفى | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو..الرياح القوية ترسل سائق سيارة أجرة بالبيضاء إلى المستشفى

ولد الرشيد يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء | بوليتيك

''ولد الرشيد'' يتباحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول نزاع الصحراء

عاجــــل وخطيــر.. انهيار جزء من سور أحد المدارس بالرباط+ الفيديو | حوادث و حقوق

عاجــــل وخطيــر.. انهيار جزء من سور أحد المدارس بالرباط+ الفيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.