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رونار يُسعد الكعبي بهذا الخبر قبل المونديال

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 10:20 رونار يُسعد الكعبي بهذا الخبر قبل المونديال | سبور
رونار يُسعد الكعبي بهذا الخبر قبل المونديال
ينتظر أن يستدعي هيرفي رونار الناخب الوطني لاعبين جددا للمباراتين الإعداديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه الصربي في 23 مارس الجاري في تورينو وأوزبكستان في مركب محمد الخامس بالبيضاء

شوف سبور

ينتظر أن يستدعي هيرفي رونار الناخب الوطني لاعبين جددا للمباراتين الإعداديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه الصربي في 23 مارس الجاري في تورينو وأوزبكستان في مركب محمد الخامس بالبيضاء في 27 منه.

ووفق إفادة مصادر مطلعة ليومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس، فإن رونار شرع في ربط اتصالاته بمجموعة من المحترفين لمعرفة مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراتين نفسيهما خاصة أولئك الذين غابوا عن المنتخب الوطني لفترة طويلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رونار قرر اختبار وجوه جديدة لم يسبق لها أن لعبت للمنتخب الوطني وآخرين حملوا القميص الوطني في فترات متقطعة.

ويبقى أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان وهداف كأس أمم إفرييا للمحليين بتسعة أهداف، أبرز المرشحين للمشاركة في مباراتي صربيا وأوزبكستان بعد أدائه الجيد في الشان إضافة إلى لاعبين آخرين تألقوا في هذه البطولة الإفريقية من بينهم بدر بانون ووليد الكرتي.

هذا ومن بين المحترفين المرشحين للحضور لوديتي صربيا وأوزبكستان أسامة السعيدي وزكرياء لبيض، المحترفان على التوالي بتفينتي أنشخيدة وأوتريخت الهولنديين وعادل تاعرابت مهاجم جينوى الإيطالي.

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شوف تيفي الكعبي رونار صربيا

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