خبر سار للمغاربة..الويفي والشارجور فالزنقة و فــابور ﻿

ستتمكن ساكنة مدينة الرباط من استعمال الإنترنت ويفي مجانا وأيضا شحن أجهزتهم الإلكترونية وذلك عن طريق محطة تابثة ستكون رهن إشارتهم.

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ستتمكن ساكنة مدينة الرباط من استعمال الإنترنت ويفي مجانا وأيضا شحن أجهزتهم الإلكترونية وذلك عن طريق محطة تابثة ستكون رهن إشارتهم.

وحسب ما كشفه موقع Sortirmag.ma فإن المحطة التابثة ستكون متواجدة في فضاء حسان كبداية، في انتظار تعميمها بباقي الأحياء.

وأضاف المصدر ذاته، أن ''العلبة'' المحطة التابثة تتميز بكونها صالحة لجمع الأزبال وشحن الهواتف والويفي المجاني، كما يمكن الاستفادة منها بطريقة تجعلها لوحة إشهارية في نفس الوقت.

هذا وجاءت هذه البادرة عقب موافقة بلدية مدينة الرباط على تبني هذه العلب خاصة عقب تنظيم الـ''COP22'' مؤتمرالأمم المتحدة للتغير المناخي بمراكش.