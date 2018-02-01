بعدما فضحو الفيسبوك..هذا مصير شفار حكر على فتاة وسرقها بالبيضاء ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ، متهم بالتورط في قضية تتعلق باعتراض سبيل فتاة وتعريضها للسرقة بالعنف.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ، متهم بالتورط في قضية تتعلق باعتراض سبيل فتاة وتعريضها للسرقة بالعنف.

وذكرت ولاية أمن الدار البيضاء، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، هو من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف.

وحسب البلاغ ، فإن شريط فيديو تداولته مواقع إخبارية وصفحات على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، كان يظهر شخصا يباغت الضحية ويجلبها بالقوة من الشارع في اتجاه زقاق، ويعرضها ، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض لسرقة هاتفها النقال.

وأشار البلاغ إلى أن التحريات ، التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من الإحاطة بكافة ملابسات السرقة التي وقعت بتاريخ 20 فبراير الجاري، بمنطقة أهل لغلام بالدار البيضاء، قبل أن يسفر تعميق البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، عن اعتراف الموقوف بالمنسوب إليه.

وقد تم تقديم الموقوف أمام العدالة من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض مع حالة العود ، وذلك مباشرة بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية.