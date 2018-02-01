هذه هي حقيقة ''مول الشكارة'' الذي تم اعتقاله أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء ﻿

نفت ولاية أمن الدار البيضاء ما تم تداوله بتاريخ 23 فبراير 2018، من أخبار متعلقة بإيقاف مصالح الأمن الوطني بالبرنوصي لشخص كان يحاول استدراج تلميذ أمام مؤسسة تعليمية ابتدائية من أجل تعريضه للسرقة وهتك

''شوف تيفي''

نفت ولاية أمن الدار البيضاء ما تم تداوله بتاريخ 23 فبراير 2018، من أخبار متعلقة بإيقاف مصالح الأمن الوطني بالبرنوصي لشخص كان يحاول استدراج تلميذ أمام مؤسسة تعليمية ابتدائية من أجل تعريضه للسرقة وهتك العرض.

وأوضحت ولاية الأمن بأن التواجد الميداني الدائم للخلية المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية مؤازرة بمختلف الدوريات بالشارع العام، مكن يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، من الإحاطة بالنازلة في الحين و بعين المكان، حيث عملت على ضبط شخص تظهر عليه علامات المرض العقلي و التشرد، بعد دخوله في شنآن مع ما يفوق خمسة تلاميذ من المؤسسة التعليمية المذكورة تطور إلى تبادل لعنف بسيط جدا لم تنجم عنه أية جروح.

وأكدت ولاية الأمن بأن البحث القضائي المجرى في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلص إلى أن جزء مهما من المعطيات الإخبارية المتداولة والمتعلقة بقيام الموقوف بسرقة واغتصاب و هتك عرض التلاميذ المتواجدين بمحيط المؤسسات التعليمية لا أساس لها من الصحة.

وأشارت ولاية الأمن إلى أن المعني بالأمر والذي خضع لخبرة طبية، تبين أنه يعاني من خلل عقلي، حيث تم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية كي يخضع للعلاج.