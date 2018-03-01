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إينوي العـلامـة الأكـثر تـتـويجــا خلال African Digital Summit 2018

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 03:40 إينوي العـلامـة الأكـثر تـتـويجــا خلال African Digital Summit 2018 | اقتصاد
إينوي العـلامـة الأكـثر تـتـويجــا خلال African Digital Summit 2018
تمكنت شركة إينوي للاتصالات من الحصول على 4 جوائز في 3 فئات مختلفة خلال الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية لسنة 2018 والتي نظمت بالدارالبيضاء أيام 22 و23 فبراير الجاري.

شوف تيفي

تمكنت شركة إينوي للاتصالات من الحصول على 4 جوائز في 3 فئات مختلفة خلال الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية لسنة 2018 والتي نظمت بالدارالبيضاء أيام 22 و23 فبراير الجاري.

وجاء ذلك بفضل قدرة فاعل اتصالاتي على الابتكار والتزامه المجتمعي أمكناه من الحصول على 4 جوائز في 3 فئات مختلفة و يتعلق الأمر بالجائزة الذهبية لأفضل حملة إعلانية رقمية مندمجة، إذ اختار أعضاء لجنة التحكيم تتويج الحملة المنظمة بمناسبة إطلاق إينوي ليغ، أول مسابقة للألعاب الإلكترونية بالمغرب مفتوحة في وجه جميع اللاعبين وتساهم في هيكلة وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في المغرب والجائزة الثانية في هذه الفئة كانت أيضا من نصيب إينوي إذ حصلت الحملة الإعلانية المواكبة لـ إينوي داي، على الجائزة الفضية خلال هذا الموعد القاري الهام للإبداع الرقمي بالمغرب وإفريقيا.

وأضاف البلاغ الصادر من إنوي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الأخيرة وبفضل قدرتها على الابتكار وجرأة مبادراته مكنا الفاعل الاتصالاتي من الحصول على جائزة ثالثة، وهي الجائزة البرونزية لمكافأة أحسن حملة إعلانية رقمية وأحسن محتوى تجاري وهذه الأخيرة من نصيب السلسلة الإعلانية كبور شخصية فريدة ومحبوبة يجسدها حسن الفد.

الجائزة الثالثة المحصلة من طرف إنوي خلال هذه التظاهرة القارية تكافئ قدرة الفاعل على الابتكار وانفتاحه على محيطه المقاولاتي والرقمي ، إذ أن لجنة تحكيم المسابقة منحت تطبيق «Coach’in» الجائزة النحاسية لأفضل تطبيق محمولـ. «Coach’in» تطبيق تم تطويره بشراكة مع المقاولة الناشئة المغربية «NextAD» يربط بين الأشخاص الذين يودون تنظيم مباراة مثلا أو ممارسة رياضتهم المفضلة بشكل جماعي.

عن هذا التتويج القاري تقول نادية رحيم، مديرة التواصل والعلامة التجارية لدى إنوي الجوائزالأربعة تتوج مبادرات، خدمات ومنتوجات تلاقي نجاحا جماهيريا كبيرا، اليوم، نفس المبادرات والخدمات تلقى اعترافا جديدا من طرف مهنيين على المستوى القاري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إينوي اقتصاد شوف تيفي جوائز African Digital Summit 2018

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