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أمنيون في مطار سلا مشاو فيها والقضية فيها إفشاء السر المهني وعصابة إجرامية

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 03:35 أمنيون في مطار سلا مشاو فيها والقضية فيها إفشاء السر المهني وعصابة إجرامية | حوادث و حقوق
أمنيون في مطار سلا مشاو فيها والقضية فيها إفشاء السر المهني وعصابة إجرامية
استمعت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، أمس الثلاثاء، إلى ثلاثة أمنيين بمطار الرباط سلا، بشبهات كشف أسرار مهنية، وتنقيط أسماء مبحوث عنهم على الصعيد الوطني بتهم

''شوف تيفي''

استمعت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، أمس الثلاثاء، إلى ثلاثة أمنيين بمطار الرباط سلا، بشبهات كشف أسرار مهنية، وتنقيط أسماء مبحوث عنهم على الصعيد الوطني بتهم ترتبط بتكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة وتزوير لوحات ترقيم السيارات.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية منذ أيام في شأن عصابة لسرقة السيارات، تبين لها كشف أسرار مهنية أثناء التحقيق عن طريق تنقيط اسم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في ظروف غامضة، كان يعتبر من العقول المدبرة لعمليات السطو على السيارات، والتزوير وتغيير لوحات ترقيمها عن طريق التدليس.

وأوضحت اليومية أن رجال الأمن الثلاثة أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم في كشف الأسرار المهنية أثناء أداء مهامهم، وبعدها اطلع المحققون على الفيديوهات المسجلة بالمطار لحظة تنقيط المتورط الخطير، وأظهر الإطلاع أن ضابطا تردد على مكتب شرطي، واشتبه المحققون في استغلاله للوضع في تنقيط الجاني باسم الأقنان السرية لرجال أمن آخرين بالمطار.

وأشارت اليومية إلى أنه وفي الوقت الذي تبين فيه أن الضابط هو المتورط في تنقيط اسم المبحوث عنه، ستحيل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الصخيرات ـ تمارة، تقاريرها على المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما أظهرت الاستنتاجات الأولية أن رجال الأمن يواجهون تهما ترتبط بالتقصير في أداء مهامهم، وهو ما نتج عنه استغلال ضابط لتنقيط اسم مبحوث عنه بأسماء أقنان زملائه السرية.

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