 مثير وبالصورة..هذا مصير شخص لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش في هيكل شاحنة بطنجة ﻿
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مثير وبالصورة..هذا مصير شخص لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش في هيكل شاحنة بطنجة

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 03:22 مثير وبالصورة..هذا مصير شخص لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش في هيكل شاحنة بطنجة | مجتمع
مثير وبالصورة..هذا مصير شخص لقاو عندو كمية مهمة من الحشيش في هيكل شاحنة بطنجة
تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط عشية يومه الأربعاء في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو ''ف. م'' البالغ من العمر 37 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط عشية يومه الأربعاء في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو ''ف. م'' البالغ من العمر 37 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

ووفق ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المعني بالأمر تم توقيفه بعد إخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا لتفتيش دقيق عبر جهاز السكانير أسفر عن ضبط وحجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وجدت مخبأة بعناية و إحكام داخل الهيكل الخاص بالشاحنة بالقرب من عجلاتها .

وأكد المصدر ذاته بأن الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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