المغاربة تبرعوا بالدم وقافلة التبرع تحقق مخزونا احتياطيا مهما ﻿

تمكنت قافلة التبرع بالدم التي أعطى انطلاقتها الرسمية السيد وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الإثنين 19 فبراير 2018 تحت شعار: ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، من تحقيق مخزون احتياطي مهم على مستوى العديد

''شوف تيفي''

تمكنت قافلة التبرع بالدم التي أعطى انطلاقتها الرسمية السيد وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الإثنين 19 فبراير 2018 تحت شعار: ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، من تحقيق مخزون احتياطي مهم على مستوى العديد من المراكز الجهوية لتحاقن الدم خلال الأسبوع الأول من انطلاقتها.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه الأربعاء، ففي المحطة الأولى التي خصصت لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وصل عدد المتبرعين 2361 وكان الهدف هو تحقيق 1750 متبرعا. مما أدى إلى ارتفاع مخزون الدم بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط إلى 1270 كيسا.

وعلى المستوى الوطني، يضيف البلاغ، عرفت جميع المدن إقبالا كبيرا على التبرع بالدم، حيث وصل عدد المتبرعين إلى 10.109 متجاوزا العدد الذي حدد بـ 7500 كيسا من الدم. وسجلت أعلى نسبة للتبرع بمدن الدار البيضاء (2505 متبرعا) ومراكش (940 متبرعا) وفاس (690 متبرعا) ووجدة (631 متبرعا).

وأكدت وزارة الصحة في بلاغها ارتفاع مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني حيث وصل إلى 7400 كيسا من الدم، أي ما يناهز حاجيات 10 أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن قافلة التبرع بالدم لاتزال مستمرة بعدد من المدن والأقاليم إلى غاية يوم الأحد 25 مارس 2018، وقد حلت في مرحلتها الثانية بجهة الدار البيضاء-سطات يوم الاثنين 26 فبراير 2018.