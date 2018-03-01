مثير وبالصورة..جواد بادة يكشف حقيقة منعه من التعليق على مباريات البطولة المغربية ويقول ''اللهم كثر حسادنا'' ﻿

نفى المعلق المغربي جواد بادة، منعه من طرف إدارة مجموعة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية من التعليق على مباريات الدوري المغربي، واصفا ناشري الخبر بالمتطفلين على مهنة الصحافة.

''شوف تيفي''

نفى المعلق المغربي جواد بادة، منعه من طرف إدارة مجموعة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية من التعليق على مباريات الدوري المغربي، واصفا ناشري الخبر بالمتطفلين على مهنة الصحافة.

وأوضح بادة في صفحته الرسمية بالفيسبوك، بأن إسناد مهمة التعليق على مباراة من البطولة المغربية يومه الخميس، لمعلق آخر، كان قبل أسبوع، لأن المهمة التي أعطيت له كانت هي التعليق على مباريات البطولة الإسبانية.

وأكد بادة بأن علاقته مع قناة ''بي إن سبورت'' مبنية على التقدير والاحترام، مشيرا إلى أن له موعدا مع مباريات البطولة المغربية نهاية الأسبوع الجاري، مختتما تدوينته بعبارة ''اللهم كثر حسادنا''.