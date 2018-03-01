مؤلم وبالصور..شوفو الحكرة: زوج عذب مراتو حتا ماتت في القصر الكبير ﻿

تم يومه الأربعاء، دفن شابة تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، بمقبرة مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير بعد سقوطها ضحية جريمة قتل بشعة بطلها زوجها الشاب.

''شوف تيفي''

تم يومه الأربعاء، دفن شابة تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، بمقبرة مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير بعد سقوطها ضحية جريمة قتل بشعة بطلها زوجها الشاب.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق ب ''فاطمة. ا'' التي تنحدر من

حي المطيمار بالقصر الكبير، والتي كانت تقطن ببني عمار تاركيست رفقة زوجها ''س.ب''، الذي تورط في تعنيفها وتعذيبها بشكل مستمر وهو ما جعلها تغادر منزلها وتلجأ لمنزل والديها.

وأضافت المصادر ذاتها أن والدي ''فاطمة''، طلبا منها الأسبوع الماضي العودة إلى منزل زوجها وهو الأمر الذي استجابت له، قبل أن يتلقيا اتصالا من الزوج يخبرهما بوفاة ابنتهما، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا وتبين لها بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل ليتم اعتقال الزوج.