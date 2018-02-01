أكبر شبكة قنوات أمريكية ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

فجرت شبكة قنوات ''ESPN '' الأمريكية المختصة في الرياضة، مفاجأة كبرى عندما أعلنت أن المغرب يملك حظوظا أكبر من الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتنظيم كأس العالم 2026.

''شوف تيفي''

فجرت شبكة قنوات ''ESPN '' الأمريكية المختصة في الرياضة، مفاجأة كبرى عندما أعلنت أن المغرب يملك حظوظا أكبر من الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتنظيم كأس العالم 2026.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد عللت الشبكة الأمريكية بحصول المغرب على دعم قوي من باقي دول إفريقيا، إلى جانب أغلب البلدان الأسيوية وخاصة العربية منها، فضلا عن دعم دول أمريكا اللاتينية، التي سيصوت معظمها للملف المغربي في 13 من شهر يونيو المقبل في العاصمة الروسية موسكو يوما واحد قبل انطلاق مباريات مونديال 2018.

وأوضحت شبكة القنوات الأمريكية عبر موقعها الرسمي أن الملف المغربي لن ينافس فقط نظيره الأمريكي بقوة بل يملك كامل الحظوظ للفوز بشرف التنظيم، بعد أربع محاولات باءت بالفشل.





