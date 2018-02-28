سكوب: و أخيرا حسبان ورفاقه يوافقون على تولي هذا السياسي رئاسة الرجاء +صورة ﻿

تبعا لما كانت انفردت به ''شوف تيفي'' قبل مدة بخصوص ترشيح البرلماني مصطفى مشارك لرئاسة الرجاء، قرر سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر والموالين له تحضير برلماني الحمامة لرئاسة الرجاء.

شوف تيفي:

تبعا لما كانت انفردت به ''شوف تيفي'' قبل مدة بخصوص ترشيح البرلماني مصطفى مشارك لرئاسة الرجاء، قرر سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر والموالين له تحضير برلماني الحمامة لرئاسة الرجاء.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن اجتماعا عقد يوم أمس بين سعيد حسبان ومصطفى مشارك بفيلا هذا الأخير، تدارس خلاله الطرفين كيفية تجاوز أزمة الرجاء وعبر خلاله مشارك عن استعداده لدعم الفريق الأخضر.

وقال المصدر ذاته، إن سعيد حسبان اقترح على مشارك فكرة منحه الرئاسة بعد نهاية الموسم الكروي، مبرزا في السياق نفسه أن البرلماني طلب مهلة للتفكير مشددا على أن الفترة الحالية يجب التركيز خلالها على تجاوز الأزمة قبل التفكير في الرئاسة.