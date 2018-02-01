سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط ﻿

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مشتكية، اتهمت ضابط أمن يشتغل بباب مقر المديرية بالتحرش بها، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

''شوف تيفي''

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مشتكية، اتهمت ضابط أمن يشتغل بباب مقر المديرية بالتحرش بها، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية أن القضية أحيلت على ولاية أمن الرباط، التي أسندت الأبحاث إلى عميدة شرطة تشتغل رئيسة الفرقة المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء، واستمعت الاثنين الماضي إلى المشتبه فيه.

وأضافت اليومية بأن المشتكية اتهمت الضابط ''ف.ح'' بالتحرش بها واستغلال منصبه كما سبق لرجال أمن مطرودين اشتكوا من تصرفاته عند رغبتهم في قضاء أغراضهم.