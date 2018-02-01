 سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني | بووز

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل | دولي

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا | بووز

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر | حوادث و حقوق

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية | مجتمع

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 22:54 سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق
سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مشتكية، اتهمت ضابط أمن يشتغل بباب مقر المديرية بالتحرش بها، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

''شوف تيفي''

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مشتكية، اتهمت ضابط أمن يشتغل بباب مقر المديرية بالتحرش بها، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية أن القضية أحيلت على ولاية أمن الرباط، التي أسندت الأبحاث إلى عميدة شرطة تشتغل رئيسة الفرقة المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء، واستمعت الاثنين الماضي إلى المشتبه فيه.

وأضافت اليومية بأن المشتكية اتهمت الضابط ''ف.ح'' بالتحرش بها واستغلال منصبه كما سبق لرجال أمن مطرودين اشتكوا من تصرفاته عند رغبتهم في قضاء أغراضهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ولاية أمن الرباط ضابط أمن التحرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر | حوادث و حقوق

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر

يا ربي السلامة..سيارة إسعاف تقتل شخصا بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيارة إسعاف تقتل شخصا بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح

مثير..هذا هو مصير شقيقين كيبيعو مخدر المعجون بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..هذا هو مصير شقيقين كيبيعو مخدر المعجون بالبيضاء

عاجل..مسخوط الوالدين قتل والده المسن بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..مسخوط الوالدين قتل والده المسن بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا | خارج البلاطو

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق

بودريقة طالع ليه الدم بعد إلغاء الجمع العام للرجاء وهاشنو وقع منين منعوهم من دخول الفندق (فيديو) | خارج البلاطو

بودريقة طالع ليه الدم بعد إلغاء الجمع العام للرجاء وهاشنو وقع منين منعوهم من دخول الفندق (فيديو)

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك
منذ 42 دقيقة

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.