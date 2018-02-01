صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل ﻿

كشف تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة، مؤخرا، أن الأطفال في جنوب السودان، أجبروا على مشاهدة أمهاتهم وهن يتعرضن للاغتصاب والقتل.

''شوف تيفي''

كشف تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة، مؤخرا، أن الأطفال في جنوب السودان، أجبروا على مشاهدة أمهاتهم وهن يتعرضن للاغتصاب والقتل.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد أكد محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جمعهم لشهادات، من ناجين من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتي ارتكبها 40 مسؤولا، من بينهم خمسة عقداء في الجيش، وثلاثة من حكام الولايات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمم المتحدة وصفت أن هذه الشهادات ''مدمرة''، ويشير بعضها إلى إجبار بعض الأفراد على اغتصاب أفراد من عائلاتهم، مشيرة إلى أن إحدى النساء، التي أدلت بشهادتها، قالت إن ابنها البالغ من العمر 12 عاما، أجبر على ممارسة الجنس مع جدته، من أجل البقاء على قيد الحياة، ورأت زوجها، وهو يجرى له عملية إخصاء، بينما رأى رجل آخر رفيقه، وهو يتعرض للاغتصاب من قبل عصابة.

وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوك، أن العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان أوسع بكثير مما هو موثق، وقد قالت إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت أنصار المعارضة المشتبه بهم محتجزين، وتم تعذيبهم، وتقطيع أشلائهم، من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان.