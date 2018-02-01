 صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني | بووز

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل | دولي

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا | بووز

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر | حوادث و حقوق

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية | مجتمع

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 22:23 صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل | دولي
صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل
كشف تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة، مؤخرا، أن الأطفال في جنوب السودان، أجبروا على مشاهدة أمهاتهم وهن يتعرضن للاغتصاب والقتل.

''شوف تيفي''

كشف تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة، مؤخرا، أن الأطفال في جنوب السودان، أجبروا على مشاهدة أمهاتهم وهن يتعرضن للاغتصاب والقتل.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد أكد محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جمعهم لشهادات، من ناجين من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتي ارتكبها 40 مسؤولا، من بينهم خمسة عقداء في الجيش، وثلاثة من حكام الولايات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمم المتحدة وصفت أن هذه الشهادات ''مدمرة''، ويشير بعضها إلى إجبار بعض الأفراد على اغتصاب أفراد من عائلاتهم، مشيرة إلى أن إحدى النساء، التي أدلت بشهادتها، قالت إن ابنها البالغ من العمر 12 عاما، أجبر على ممارسة الجنس مع جدته، من أجل البقاء على قيد الحياة، ورأت زوجها، وهو يجرى له عملية إخصاء، بينما رأى رجل آخر رفيقه، وهو يتعرض للاغتصاب من قبل عصابة.

وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوك، أن العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان أوسع بكثير مما هو موثق، وقد قالت إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت أنصار المعارضة المشتبه بهم محتجزين، وتم تعذيبهم، وتقطيع أشلائهم، من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عملية الإخصاء الاغتصاب النساء ممارسة الجنس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..هاذ شي اللي بقا: فتاة خطفات رجل واغتاصباتو وصوراتو عريان | دولي

صادم..هاذ شي اللي بقا: فتاة خطفات رجل واغتاصباتو وصوراتو عريان

عاجل... فاجعة تهز مصر.. قتلى وجرحى في تصادم قطار | دولي

عاجل... فاجعة تهز مصر.. قتلى وجرحى في تصادم قطار

بعد قرار المنع: فتوى جديدة بخصوص التقاط صور السيلفي خلال الحج | دولي

بعد قرار المنع: فتوى جديدة بخصوص التقاط صور السيلفي خلال الحج

مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة | دولي

مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الابراهيمي..حنا منخرطين و من حقنا ندير الجمع العام باش نديرو رئيس جديد ديال الرجاء | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

الابراهيمي..حنا منخرطين و من حقنا ندير الجمع العام باش نديرو رئيس جديد ديال الرجاء

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي | خارج البلاطو

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا | خارج البلاطو

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك
منذ 47 دقيقة

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.