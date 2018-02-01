هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية ﻿

وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبنك المغرب، يومه الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة في مجال طبع الوثائق المؤمنة.

''شوف تيفي''

وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبنك المغرب، يومه الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة في مجال طبع الوثائق المؤمنة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام وطنية، فإن الاتفاقية التي وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تتعلق بطبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والبطاقات الرمادية الإلكترونية من طرف دار السكة، والذي سيتم العمل به ابتداء من يناير 2020.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاتفاقية تمت من أجل الاستفادة من خبرة بنك المغرب في مجال طبع الوثائق الرسمية المؤمنة والبيومترية.