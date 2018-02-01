صادم..هاذ شي اللي بقا: فتاة خطفات رجل واغتاصباتو وصوراتو عريان ﻿

قررت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر، يومه الأربعاء، الحكم بالحبس المشدد 3 سنوات لفتاة و3 شباب، قاموا بخطف رجل، تناوبت الفتاة والثلاثة شباب المتهمين على اغتصابه وهتك عرضه، والتقطت الفتاة المتهمة

''شوف تيفي''

قررت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر، يومه الأربعاء، الحكم بالحبس المشدد 3 سنوات لفتاة و3 شباب، قاموا بخطف رجل، تناوبت الفتاة والثلاثة شباب المتهمين على اغتصابه وهتك عرضه، والتقطت الفتاة المتهمة صورا مخلة للآداب وغير لائقة لحظة اغتصاب وهتك عرض الضحية.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن القضية تعود لسنة 2016، حيث أقدمت المتهمة ''زينب.ص.أ'' 23 سنة، ومعها ''عمرو.أ''، و'' محمد .أ''، و''إسلام.ف'' على خطف واحتجاز المجني عليه ''ه.ال'' وقاموا بتكبيله وحسروا عنه ملابسه وهتكوا عرضه بالقوة، والتقطوا له صورا فاضحة وقامت المتهمة الأولى بتوثيق لحظة اغتصابه بالصور، وذلك من أجل تهديده بتلك الصور الفاضحة فيما بعد مقابل المال.

وأشارت المصادر ذاتها أن المتهمين الأربعة، انهالوا على الضحية بالضرب وأحدثوا به العديد من الإصابات بمختلف أنحاء جسده، وسرقوا منه مبلغا ماليا كان بحوزته، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة بالقوة مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء من أجل تهديده.