 أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية ﻿
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أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 20:59 أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية | بوليتيك
أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، صورة للملك محمد السادس والتي ظهر خلالها في صحة جيدة وهو يغادر مصحة Ambroise Paré بفرنسا.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، صورة للملك محمد السادس والتي ظهر خلالها في صحة جيدة وهو يغادر مصحة Ambroise Paré بفرنسا.

وتفاعل آلاف المغاربة مع صورة الملك محمد السادس، حيث عبر الجميع عن سعادتهم الكبير بنجاح العملية وتماثل الملك للشفاء، متمنين له الصحة والسلامة وطول العمر.
وكان سفيان البحري، قد كشف يومه الأربعاء، أن الملك محمد السادس، غادر مصحة Ambroise Paré بعد إجرائه لعملية ناجحة في القلب ويتواجد الآن في قصره بمدينة بيتز الفرنسية.

وأكد البحري في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، بأن الملك محمد السادس بخير وفي حالة صحية جيدة، متمنيا من المغاربة الدعاء له بالشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أجرى يوم 26 فبراير عملية جراحية بسبب اضطراب في الإيقاع الأديني، وهي العملية التي كللت بالنجاح.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس صورة سفيان البحري

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