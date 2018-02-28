رسمـــيا..إلغاء الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم وهاشنو واقع ﻿

كشف منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء أُلغي قبل قليل، بعد منع المنخرطين من ولوج قاعة الندوات بإحدى فنادق مدينة الدار البيضاء.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء أُلغي قبل قليل، بعد منع المنخرطين من ولوج قاعة الندوات بإحدى فنادق مدينة الدار البيضاء.

وأفاد ذات المصدر أن حوالي 65 منخرطا حضروا لإجراء الجمع العام الاستثنائي ليتفاجأ الجميع بمنعهم من دخول الفندق رغم توصلهم بموافقة رسمية لاحتضان هذا الحدث الرياضي علما أن اللجنة التحضيرية راسلت كل الجهات المعنية قبل الإعلان عن الموعد الرسمي لانتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد حسبان.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الرجاء عن موعد جديد للجمع العام بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.