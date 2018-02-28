عـــاجل..رئيسة تحرير موقع بوعشرين تخرج عن صمتها بعد استدعائها في القضية..''ماعندي حتى علاقة جنسية مع بوعشرين و أنا ملك لنفسي ولأمي..'' ﻿

خرجت رئيسة تحرير موقع ''اليوم ''24 حنان بكور عن صمتها بعد ارتباط اسمها بقضية مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشيرن''،و أكدت أنها لم تكن على علاقة جنسية ولا غرامية مع مديرها قائلة..''كانت علاقتي به

شـــوف تيفي:

خرجت رئيسة تحرير موقع ''اليوم ''24 حنان بكور عن صمتها بعد ارتباط اسمها بقضية مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشيرن''،و أكدت أنها لم تكن على علاقة جنسية ولا غرامية مع مديرها قائلة..''كانت علاقتي به إنسانية حميمية والكل يعرف ذلك، ولم أكن بالنسبة لتوفيق أي أحد، ولا كان هو كذلك.''

و قالت حنان في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص بالفايسبوك مساء يومه الأربعاء،''لم أرغب أن أتحدث عن تفاصيل استدعائي بعد اعتقال مدير نشر ''أخبار اليوم'' و''اليوم 24'' الزميل والصديق توفيق بوعشرين مادام الأمر بين يدي القضاء.

بعد استدعائي، قدمت إفادتي، والتي دونتها محاضر الشرطة بأمانة (أتحمل مسؤولية تصريحاتي فقط)، كما اطلعت عليها يوم أمس الثلاثاء مساء، حتى أن الوكيل العام، لحظة مثول توفيق أمامه، يوم الاثنين الماضي، قال له بالحرف ''السي توفيق تشكك في المحاضر، ها هو تصريح حنان مأخوذ بأمانة ومتطابق مع ما قلته أنت الآن''.

لا ولن أطلب شهادة حسن سلوك من أي كان..ولن أبرر لأي كان، وأشدد على أي كان، مقابل شهادة ''حسن سلوك''..

أنا ملك لنفسي ولأمي ولكل من عرفني وعاشرني وآمن بي حد السخرية من الهرطقات والتفاهات..

سأقولها بصوت عال: لم تكن لي أي علاقة جنسية ولا غرامية مع صديق المهنة والعمر توفيق..كانت علاقتي به إنسانية حميمية والكل يعرف ذلك، ولم أكن بالنسبة لتوفيق أي أحد، ولا كان هو كذلك.

لم تتضمن محاضر الشرطة أي اعترافات بوجود علاقة جنسية نهائيا، وتصريحي أمام الفرقة تم تدوينه بأمانة، تماما كما اطلعت عليه بعد خروج المحاضر، وكل من كتب غير هذا سيتحمل عواقب مواجهة معي أمام القضاء.

وأقول لبعض المتنطعين من دعاة الطهرانية ''حشمو شوية''...شحال صدينا قرفكم بالحكمة والعقل وإلا الحباسات غادي تعمر غير بيكم يا كبار المتحرشين!!..وأعي جيدا ما أقول..

...لم ينته الكلام!!