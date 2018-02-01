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حضيو راسكم من النصابة: شخص كيزور لاكارط ناسيونال وكينصب على المواطنين في كازا

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 19:42 حضيو راسكم من النصابة: شخص كيزور لاكارط ناسيونال وكينصب على المواطنين في كازا | مجتمع
حضيو راسكم من النصابة: شخص كيزور لاكارط ناسيونال وكينصب على المواطنين في كازا
مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية، المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء/آنفا، من إيقاف شخص بأحد الأسواق التجارية بالحي المحمدي، يقوم بتزوير البطائق التعريفية وفتح حسابات بنكية

''شوف تيفي''

مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية، المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء/آنفا، من إيقاف شخص بأحد الأسواق التجارية بالحي المحمدي، يقوم بتزوير البطائق التعريفية وفتح حسابات بنكية وحصوله على دفاتر شيكات لاستعمالها في عمليات النصب والإحتيال على الضحايا.

وحسب بلاغ لولاية أمن البيضاء، حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة منه يومه الاربعاء، فقد حجزت العناصر الأمنية من المعني بالأمر لحظة إيقافه 5 نسخ لبطائق تعريف وطنية مزورة،5 شيكات بنكية فارغة وغير موقعة، وشيك بنكي في اسم شركة، وهاتفين نقالين.

وأكد البلاغ على أنه وبناء على البحث المجرى مع المعني بالأمر، تبين أنه كان يعمل على تزوير الوثائق الرسمية بمساعدة شخص آخر، لازالت الأبحاث جارية في حقه، واستمرارا في البحث والتحري حول الشركة التي يدونها المعني بالأمر في الشيكات الصادرة عنه، تبين أنها عبارة عن مؤسسة وهمية، مشيرا إلى أن الموقوف، تمت إحالته على العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه بعد استكمال البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي ولاية البيضاء الضحايا التزوير

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