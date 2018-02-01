فيديو يُــشعل الفيسبوك..بعد فضيحته الجنسية..الصنهاجي كيبوس الراقصة ''نور'' فالشارع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي وهو يقبل الراقصة المثيرة للجدل ''نور'' في الشارع.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي وهو يقبل الراقصة المثيرة للجدل ''نور'' في الشارع.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذا الفيديو، حيث استغرب الجميع من الطريقة التي قبل بها الصنهاجي ''نور''، بينما تساءل آخرون إن كان الفنان الصنهاجي سيشارك في عمل فني جديد مع نور.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة لكل من الصنهاجي والراقصة ''نور''، مؤكدين بأن طريقة تقبيل سلطان الطرب الشعبي للراقصة قد تجر عليه غضب عشاقه.