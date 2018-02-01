 وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرباط لبحث ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 ﻿
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وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرباط لبحث ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 19:21 وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرباط لبحث ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 | سبور
وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرباط لبحث ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026
شكلت الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، محور اللقاء الذي عقده أعضاء لجنة الترشيح المغربي رفقة خبراء، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة زيارة وفد خاص من

شـــوف تيفي:

شكلت الجوانب الرئيسية لملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، محور اللقاء الذي عقده أعضاء لجنة الترشيح المغربي رفقة خبراء، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة زيارة وفد خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' للمغرب.

وذكر بلاغ للجنة الترشيح المغربي لاحتضان مونديال 2026، أن اللقاء الذي ترأسه مولاي حفيظ العلمي شكل فرصة للتداول والنقاش حول الجوانب الرئيسية للملف المغربي.

وأضاف المصدر ذاته، أن من بين النقاط التي تناولها جدول أعمال اللقاء، التطور الذي تحقق في ما يتعلق بالالتزام القوي من جانب الحكومة المغربية، وبالجوانب القانونية والتشريعية.

كما أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص استقبالا لأعضاء وفد الاتحاد الدولي، وحضره إلى جانب مولاي حفيظ العلمي، راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، حيث أكد رئيس الحكومة على مدى التزام المملكة المغربية بتنظيم جيد ورفيع لكأس العالم، يلبي ويستجيب لدفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي هذه زيارة العمل هاته على بعد أيام قليلة على إيداع ملف الترشيح الذي يفترض أن يكون بين يدي أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 مارس المقبل.

‫شوف تيفي

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