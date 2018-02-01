الوداد يعود لسكة الانتصارات ويفوز على الجيش في كلاسيكو حارق ﻿

انتصر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم على ضيفه الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو بـ 3 أهداف لهدف على أرضية ملعب مركب محمد الخامس برسم الجولة الـ 18 من البطولة الوطنية الاحترافية.

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انتصر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم على ضيفه الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو بـ 3 أهداف لهدف على أرضية ملعب مركب محمد الخامس برسم الجولة الـ 18 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وجاء أهداف اللقاء بأقدام كل من إسماعيل الحداد في الدقيقة 10، محمد الناهيري في الدقيقة 18 و أمين التغزوي في الدقيقة 33، وخلال الشوط الثاني سجل الفريق الزائر هدفه الوحيد في الدقيقة 40 من قدم توفيق أجروتن.

وبهذه النتيجة تسلق الوداد سلم الترتيب حيث بات يحتل الرتبة الثامنة برصيد 25 نقطة، بينما الجيش يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة.