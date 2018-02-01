 توقف حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية ﻿
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توقف حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 19:10 توقف حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية | مجتمع
توقف حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية
علم لدى السلطات المينائية بطنجة - المدينة، اليوم الأربعاء، أن حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة (جنوب إسبانيا) متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية بمضيق جبل طارق.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المينائية بطنجة - المدينة، اليوم الأربعاء، أن حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة - المدينة وطريفة (جنوب إسبانيا) متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية بمضيق جبل طارق.

وأكد المسؤول عن قبطانية ميناء طنجة - المدينة، محمد مغازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البواخر التي تؤمن الخط البحري بين طنجة المدينة وطريفة متوقفة منذ صباح اليوم الأربعاء بسبب الاضطرابات الجوية التي يعرفها مضيق جبل طارق.

وأضاف المصدر نفسه أن حركة الملاحة ستستأنف بشكل عادي حال تحسن الظروف الجوية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سوء الأحوال الجوية جبل طارق

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