مثير..هذا هو مصير شقيقين كيبيعو مخدر المعجون بالبيضاء ﻿

في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف

''شوف تيفي''+''و م ع''

في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شقيقين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بالشقة التي يستغلها الشقيقان بحي سيدي مومن، أسفرت عن حجز 583 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و34 كيلوغراما من مخدر المعجون التي كانت معدة للترويج.

وحسب ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.