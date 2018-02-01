عصام الراقي يوجه رسالة مؤثرة لعائلات الضحايا و جماهير الرجاء ﻿

نشر العميد السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك تدوينة كشف من خلالها دعمه اللامشروط لعائلات الضحايا و جماهير الرجاء.

شوف سبور

نشر العميد السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك تدوينة كشف من خلالها دعمه اللامشروط لعائلات الضحايا و جماهير الرجاء.

وجاءت في تدوينة الراقي « أعلن عن تضامني اللامشروط مع عائلات الضحايا و جماهير الرجاء العالمي في هذه المحنة، لن أنسى فتح قلوبكم لي من اليوم اﻷول و تشجيعي في تألقي و مساندتي في أيام محني، و من الواجب أن أقدم كل الدعم لهذا الجمهور الذي أول من يغادر المنزل تجاه الملعب و أول من يدخل الملعب و أخر من يخرج منه و أخر من يعود إلى منزله، و أوجه كل التعازي والمواساة لعائلات الضحايا و أعتذر عن أي تقصير في حقهم و وعد مني بزيارتهم بإذن الله فور عودتي إلى أرض الوطن ، رحمكم الله و أسكنكم جنات الفردوس الأعلى ».

تجدر الإشارة، إلى أن خمسة مشجعين رجاويين لقوا مصرعهم، يوم الأحد الماضي، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، في طريقهم إلى مدينة مراكش لحضور مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقي الرجاء والكوكب المراكشي.