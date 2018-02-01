عاجل..مسخوط الوالدين قتل والده المسن بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحي المحمدي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل والده بالتبني.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحي المحمدي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل والده بالتبني.

وأوضح المصدر ذاته بأن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 88 سنة، اختفى عن الأنظار ، وقد عُثر عليه يومه الأربعاء، من طرف الجيران جثة هامدة داخل منزله بعد انتشار رائحة جثته، مشيرا إلى أن الإبن البالغ من العمر 37 سنة ومباشرة بعد عودته للمنزل، قام الجيران بإيقافه وإبلاغ المصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن الابن الشاب المتورط في هذه الجريمة تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات.