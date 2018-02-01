عاجــــــل: وصول جثامين الرجاويين الخمسة إلى حيهم بالدارالبيضاء قبل دفنهم ﻿

وصلت في هذه الأثناء من يومه الأربعاء جثامين الرجاويين الخمسة إلى حيهم بالدارالبيضاء قادمين من مدينة مراكش، على أن يتم دفنهم بمقبرة الغفران مساء ذات اليوم.

شوف سبور

وصلت في هذه الأثناء من يومه الأربعاء جثامين الرجاويين الخمسة إلى حيهم بالدارالبيضاء قادمين من مدينة مراكش، على أن يتم دفنهم بمقبرة الغفران مساء ذات اليوم.

ويعرف حي لالة مريم في هذه الأثناء توافد العديد من الجماهير الرجاوية وعلى رأسها الرئيس السابق للقلعة الخضراء محمد بودريقة لتقديم التعازي لأسر الضحايا.

تجدر الإشارة، إلى أن خمسة مشجعين رجاويين لقوا مصرعهم، يوم الأحد الماضي، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، في طريقهم إلى مدينة مراكش لحضور مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقي الرجاء والكوكب المراكشي.