عكس حسبان..بودريقة يُواسي أسر ضحايا فاجعة بنجرير و يحضر في هذه الأثناء جنازة الرجاويين الخمسة بالدارالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي سابقا وصل في هذه الأثناء إلى حي لالة مريم بالدارالبيضاء من أجل تقديم العزاء لعائلات الضحايا الخمسة الذين لقوا حتفهم على في حادثة

شوف سبور

علمت ''شوف تيفي'' أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي سابقا وصل في هذه الأثناء إلى حي لالة مريم بالدارالبيضاء من أجل تقديم العزاء لعائلات الضحايا الخمسة الذين لقوا حتفهم على في حادثة سير مميتة بالقرب من ابن جرير يوم الأحد المنصرم و هم في طريقه إلى مدينة مراكش.

وأضافت مصادرنا، أن بودريقة لم يفوت فرصة تعزية أسر الضحايا وحضر عكس الرئيس الحالي لفريق الرجاء سعيد حسبان مراسيم الجنازة التي ستجرى عشية يومه الأربعاء.

تجدر الإشارة، إلى أن خمسة مشجعين رجاويين لقوا مصرعهم، يوم الأحد الماضي، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، في طريقهم إلى مدينة مراكش لحضور مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقي الرجاء والكوكب المراكشي.