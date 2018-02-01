بعد بوعشرين..جريدة تابعة لحزب نبيل بن عبد الله في ورطة بسبب التحرش الجنسي وهاشنو دار مسؤول لموظفة متزوجة و بالدليل ﻿

بعد فضيحة مدير نشر يومية أخبار اليوم'' توفيق بوعشرين''،كشف موقع ''آذار'' للزميل مصطفى الفن، عن فضيحة أخرى بجريدة البيان التابعة لحزب التقدم و الاشتراكية.

شـــوف تيفي:

بعد قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم'' توفيق بوعشرين''،كشف موقع ''آذار'' للزميل مصطفى الفن، عن فضيحة أخرى بجريدة البيان التابعة لحزب التقدم و الاشتراكية.

و أفاد ذات الموقع أن أمن الدائرة السابعة لدرب السلطان بالدار البيضاء، استدعى صباح اليوم الأربعاء، مسؤولا بشركة البيان يدعى (م.ب) في قضية تحرش جنسي بموظفة متزوجة تشتغل تحت امرته.

وجاء استدعاء المسؤول بشركة ''البيان'' بعد أن وضعت هذه السيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، أي يوما واحد قبل اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين.

وجاء في شكاية الضحية المفترضة والتي يتوفر الموقع على نسخة منها: ''إنني منذ أربع سنوات وأنا أتعرض إلى التحرش الجنسي من طرف المسمى مسؤول بشركة البيان يدعى (م.ب) من خلال محاولة الإغواء بي بشكل يومي وبكل الطرق لفظا وإشارة و تصرفا''، مشددة على ''أنها كانت مضطرة إلى تحمل ذلك بتجاهل تصرفاته وتعابيره أحيانا وبصده أحيانا أخرى، لكن دون جدوى''.

ولم تقف المشتكية عند هذا الحد، يضيق ذات المصدر، بل إنها أضافت أيضا أن المشتكى به، وأمام رفضها الانصياع لرغباته، فقد أصبح يعرضها إلى ضغوط مهنية بداء من إلغاء الخط الهاتفي المهني ثم توجيه إنذار إليها قبل دحرجتها من كاتبة إدارية إلى أجيرة.

وتابعت المشتكية قائلة إن المشتكى به سحب منها أيضا مهامها وأزال لها حاسوبها ليستبدله بآخر من جيل الحواسيب غير القابلة للاستعمال.

وجاء في الشكاية أيضا أن المشتكية تتوفر على ''تسجيلات'' تؤكد تعرضها إلى التحرش الجنسي.