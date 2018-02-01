هذه حقيقة الاعتماد على تقنية الفيديو في مونديال روسيا ﻿

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم الاعتماد على تقنية الفيديو في جميع مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المزمع تنظيمه بروسيا.

شوف سبور

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم الاعتماد على تقنية الفيديو في جميع مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المزمع تنظيمه بروسيا.

وقال رئيس الفيفا لوكالة رويترز للأنباء بحر الأسبوع الجاري، « رغم الجدل والخلافات الأخيرة حول تقنية الفيديو، إلا أنه سيتم الإعتماد على التقنية المذكورة في المونديال.

هذا ويتيح نظام حكم الفيديو المساعد لحكم الساحة مراجعة بعض المواقف لاتخاد القرار الصائب حيالها عبر شاشة متابعة موجودة خارج الخطوط أو بالتشاور مع مساعد يراقب المباراة عبر شاشة متابعة وبدأ تطبيق هذا النظام في عدد من المسابقات خلال العام المنصرم.

تجدر الإشارة، إلى أن المنتنخب المغربي سيلاقي كلا من إيران، البرتغال، وإسبانيا في الدور الأول من منافسات كأس العالم 2018.