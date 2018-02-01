عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص الطبيب اللي هجم على البوليس بسلاح أبيض وطلقو عيله القرطاس وسط ملعب كرة القدم بالبيضاء ﻿

في جديد الشاب ''الطبيب'' والذي اضطرت مصالح الأمن إلى إطلاق الرصاص عليه قبل مدة داخل ملعب لكرة القدم بحي الوازيس بالبيضاء بسبب حالة الهيجان التي كان عليها وهو يحمل سلاحا أبيض، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر

"شوف تيفي"

في جديد الشاب "الطبيب" والذي اضطرت مصالح الأمن إلى إطلاق الرصاص عليه قبل مدة داخل ملعب لكرة القدم بحي الوازيس بالبيضاء بسبب حالة الهيجان التي كان عليها وهو يحمل سلاحا أبيض، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الخبرة الطبية التي أجريت له، أكدت إصابته بمرض نفسي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الخبرة الطبية، مكنت الشاب "فؤاد.ب" من معانقة الحرية بعد أربعة أشهر من وقوع الحادث، حيث غادر سجن "عكاشة".

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الشاب "فؤاد"، أكدت لـ "شوف تيفي" مباشرة بعد وقوع الحادث، معاناته من مرض نفسي، جعل مشواره الدراسي يتوقف، وحول حياته وحياة أسرته إلى جحيم.