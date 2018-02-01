عـاجل و بالفيديو.. ''ميني تسونامي'' و رياح قوية بهذه المناطق و هكذا ردت مديرية الأرصاد الجوية ﻿

كشف الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية التي تمر منها بلادنا ناتجة عن منخفضات آسورية تعطي زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السهول الشمالية، ووسط

شــــوف تيفي:

كشف الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية التي تمر منها بلادنا ناتجة عن منخفضات آسورية تعطي زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السهول الشمالية، ووسط البلاد، ومنطقة سوس، ومرتفعات الأطلس والسهول الغربية والمناطق الداخلية .

و قال يوعابد في تصريح خص به ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، استمرار تشكل السحب الكثيفة والتي ستكون مصحوبة بأمطار وستكون الأجواء غائمة جزئيا بشمال الأقاليم الجنوبية، وشرق الساحل المتوسطي، مع نزول قطرات مطرية أو إمكانية تساقط أمطار ضعيفة.

كما سيسجل تساقط للثلوج فوق قمم الأطلس الكبير والمتوسط والتي يفوق علوها 1500 متر.

و عن حالة البحر، سيكون قوي الهيجان إلى خطير بغرب البوغاز وهائج إلى قوي الهيجان بشرقه، وجد قوي الهيجان إلى خطير ما بين طنجة والصويرة ، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب