الندوة الصحفية لهيئة الدفاع.. حضرت السياسة وزيان وغاب القانون وبوعشرين ﻿

أثارت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مساء أمس الثلاثاء بمدينة الرباط، ردود أفعال متباينة لدى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وتسببت في موجة جارفة من التعليقات والتدوينات

شــــوف تيفي:

أثارت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مساء أمس الثلاثاء بمدينة الرباط، ردود أفعال متباينة لدى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وتسببت في موجة جارفة من التعليقات والتدوينات المستهجنة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أبدى العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا هذا اللقاء امتعاضهم وتذمرهم من الكيفية التي تحولت بها الندوة، من مناسبة لبسط خطة الدفاع عن توفيق بوعشرين إلى مرافعة حرص فيها محمد زيان على استعراض طعونه في قرارات النيابة العامة القاضية بالتشطيب عليه من مهنة المحاماة! وقد عبّر أحد الزملاء الصحفيين، بكثير من الدعابة، على خيبة الأمل هذه بقوله" ها كاوا على المحاماة.. زيان يصفي حساباته على ظهر بوعشرين"

أما الأكاديمي عبد اللطيف أكنوش فقد علّق على دفوعات زيان القانونية بكلام مطبوع بالسخرية في أقصى تبعاتها "با زيان المحامي راه غير نية وصافي ...قال ليك علاش الوكيل العام قدّم توفيق مباشرة للغرفة الجنائية من أجل المحاكمة، وما عطاش توفيق لقاضي التحقيق... راه التحقيق إلزامي غير في الجنايات اللي العقوبة ديالها كا تمشي للإعدام والمؤبد و30 عام، أو في حالة يكون المتهم من الأحداث، أو في حالة يكون منصوص على ضرورة التحقيق بنص خاص... باستثناء إلى كنتي باغي لتوفيق بوعشرين أكثر من 5 سنوات ...!!!"

صحافي آخر علّق على الندوة بكثير من الحسرة بقوله" الصحافي بدل أن يطرح السؤال بشكل قانوني، وسياسي أيضا إن أراد طبعا، اكتفى بالتصفيق على تدخلات النقيب زيان. فأين الندوة الصحفية إذن، وما الغاية من وجود الصحافي في هذه الندوة الصحفية؟ هل نحن أمام ندوة صحفية أم في حلقية مطلبية في الكلية زمن العسكر والطلبة؟ للأسف!"

ولئن كان الصحافيون الذين حضروا هذه الندوة/ المرافعة قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، بعدما كانوا يمنّون النفس بالاطلاع على برنامج واضح لمؤازرة بوعشرين في قضيته، إلا أنهم خرجوا من القاعة التي احتضنت الندوة كما دخلوها في بادئ الأمر، لكنهم كانوا محملين في هذه المرة بقناعة شديدة مؤداها أن "الدفاع أخلف موعده مع المؤازرة حتى قبل بداية أطوار المحاكمة المرتقبة في الثامن من مارس القادم".

وفي مقابل ذلك، وجد رواد العالم الافتراضي والمدونون في الفايسبوك في تلك الندوة الصحفية فرصة للتهكم و"التنكيت" والسخرية السوداء. فقد كتب أحد الأشخاص تعليقا، على تصريح هيئة دفاع بوعشرين بأن هذا الأخير حريص على سمعة المغرب، جاء فيه" من يُفرط في سمعته وسمعة الصحفيات العاملات معه لا يصلح أصلا للدفاع عن سمعة المغاربة"، بينما قال مدون آخر بنبرة لا تخلو من ازدراء " ها دشي لي بقى... بوعشرين صاحب الغزوات الجنسية الخمسون يعرض خدماته لتلطيف سمعة المغرب والمغاربة".

وفي سياق ذي صلة، استهجنت العديد من الصفحات الفايسبوكية كيف حولت هيئة دفاع توفيق بوعشرين النقاش من حديث عن وضعية هذا الأخير القانونية، إلى حوار "بيزنطي" انصب على تحديد من هي الجهة التي طلبت من "ناشر أخبار اليوم" الكتابة عن شخصيتين عموميتين؟ ومن هي الجهة التي طُلب منه عدم الكتابة عنها؟ ومن هي الشخصية التي طلب منه الإطراء والثناء عليها في وسائل الإعلام؟

فبعض التعليقات لجأت إلى أسلوب التنجيم وقراءة الفناجين، وشرعت في التكهن بأسماء الشخصيات التي تحدثت عنها هيئة الدفاع، بينما اعتبرت تعليقات أخرى بأن إدراج هذه النقطة للنقاش في ندوة طابعها الأول والأخير قانوني، كان الهدف منه هو تهريب النقاش والالتفاف حول أسئلة محورية وأساسية مفادها: هل اغتصب فعلا توفيق بوعشرين زميلاته في العمل؟ وهل تاجر فعلا في مستخدمات لديه مستغلا حاجتهن للعمل؟ وهل هتك عرض امرأة حامل؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المفصلية في موضوع القضية.

وعلى صعيد آخر، وتحديدا الجانب القانوني في قضية بوعشرين، فقد أبدى مصدر قضائي استغرابه من طريقة تعاطي هيئة الدفاع مع قرار النيابة العامة القاضي بإحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات، موضحا بأن الادعاء كان منسجما مع القانون عندما اتخذ هذا القرار، على اعتبار أن المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية لا تجعل التحقيق الإعدادي إلزاميا إلا في ثلاث حالات فقط، معدودة على سبيل الحصر، وهي "الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المحدد التي يصل حدها الأقصى إلى 30 سنة؛ وفي الجنايات التي يرتكبها الأحداث؛ وفي الجنح المقررة بنص خاص، بينما يكون التحقيق اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الأحداث أو الجنح التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات".

ويضيف ذات المصدر، بأن النيابة العامة اعتبرت بأن القضية جاهزة للإحالة المباشرة على هيئة المحكمة بعدما وضعت يدها على قرائن وأدلة دامغة في الملف، وبذلك يكون قرارها مؤسسا من الناحية القانونية ولا يعيبه أي خرق مسطري أو إجرائي سواء في الشكل أو الجوهر.

أكثر من ذلك، فإن "التحقيق الإعدادي يكون بمثابة ضمانة إضافية لتحقيق العدالة متى كان هناك نقص في الأدلة والإثباتات، أو اقتضت الضرورة القيام بإجراءات بحث وتحقيق إضافية للكشف عن الحقيقة. لكن، عندما تقتنع النيابة العامة بأن القضية جاهزة للحكم، فإن القانون يخولها صلاحية الإحالة المباشرة على الهيئة" يضيف ذات المصدر القضائي.

وعلاقة بهذا الموضوع، أوضح الأستاذ الأكاديمي محمد السلوني بأن هناك حاليا نقاش حقوقي حاد في فرنسا يروم إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق. ويعود بنا هذا الأستاذ الجامعي إلى ملف قاضي التحقيق OUTREAU الذي كان قد ارتكب أخطاءً قضائية جسيمة في ملف الاعتداء الجنسي على القاصرين، والذي زلزل وقتها أركان عرش العدالة الفرنسية. فالسجال القانوني والحقوقي القائم حاليا في فرنسا يطالب بإلغاء مؤسسة قاضي التحقيق وتحويل صلاحياتها للادعاء، بينما يرد جانب آخر على أنه لا يمكن أن تجتمع في النيابة العامة قبعة الجهة الباحثة والجهة القضائية في نفس الوقت.

وبصرف النظر عن هذا السجال، يضيف المصدر القضائي، فإن هيئة الحكم يمكنها أن تقوم ببحث تكميلي متى ارتأت ضرورة اللجوء إلى ذلك، مؤكدا بأن ملف بوعشرين، كغيره من القضايا، سيتم البت فيه وفقا للقانون، وفي ظل استقلالية تامة مكفولة للنيابة العامة والقضاء بموجب الدستور والنصوص الجديدة المنظمة للسلطة القضائية.